السعودية تحذر من التعامل مع مواقع مشبوهة تروّج للحج





حذّرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم (الجمعة)، عموم الراغبين في أداء الحج من التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروّج للموسم، أو لخدمات التسجيل فيه.

وأكدت الوزارة، في تغريدة على «تويتر»، أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل السعودية لحجّ هذا العام ستُعلن قريباً، عبر موقع الوزارة الرسمي.

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، الشهر الماضي، رفع عدد حجاج موسم هذا العام إلى مليون حاج من داخل السعودية وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وحددت ضوابط لحج هذا العام، في أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات «كوفيد – 19» المعتمدة في وزارة الصحة السعودية، ويشترط على القادمين للحج من الخارج تقديم نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

الشرق الاوسط