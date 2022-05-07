أول رد رسمي من “الفيفا” بخصوص إعادة مباراة الجزائر والكاميرون





تلقى الاتحاد الجزائري الجمعة أول رد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص إعادة مواجهة الكاميرون والجزائر بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ونشر الاتحاد وعبر موقعه الرسمي بيانا أكد من خلاله أنه تلقى مراسلة رسمية من لجنة التحكيم التابعة للفيفا.

وأكد “فيفا” في مراسلته أن كل اللقطات المشكوك فيها خلال مواجهة الجزائر والكاميرون تم “فحصها” بعناية من طرف حكمي الفيديو المساعد “الفار” VAR أثناء المباراة.

قبل أن تضيف لجنة التحكيم أنها تأسف لشعور الاتحاد الجزائري بأن الحكم غير مجرى المواجهة.

وذلك في إشارة واضحة لصحة قرارات الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما وابتعاد فرضية إعادة اللقاء، بحسب تحاليل وسائل إعلام جزائرية.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الاثنين الماضي قرارها النهائي بشأن مباراة الجزائر والكاميرون

ورفضت لجنة الانضباط في “الفيفا” إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى “محاربي الصحراء”، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب “مصطفى تشاكر”، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

روسيا اليوم