مصر: إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء أودى بحياة 11 عسكرياً





ويجري حاليا مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى غرب سيناء

أحبط الجيش المصري هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة في غرب سيناء.

وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه يجري حاليا مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في غرب سيناء.

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