هزيمة مدوية لمانشستر يونايتد تنهي آماله في التأهل لدوري الأبطال





سحق برايتون آند هوف ألبيون منافسه مانشستر يونايتد 4-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقضى على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك في مباراة ضمن الجولة الـ36 بالبريميرليغ اليوم السبت.

وعلى ملعب فالمر افتتح موسيس كايسيدو أهداف برايتون بتسديدة من مدى بعيد عقب مرور 15 دقيقة من البداية، ليحرز هدفه الأول على الإطلاق مع ناديه.

وأضاف مارك كوكوريلا الهدف الثاني بعد الاستراحة عن طريق تسديدة هائلة من الجانب الأيسر، ثم سجل باسكال غروس الهدف الثالث في شباك ديفيد دي خيا، قبل أن يختتم لياندرو تروسارد الأهداف.

وواصل برايتون صناعة الفرص أمام دفاع يونايتد المتواضع، لكنه لم يتمكن من الفوز بنتيجة أكبر.

وحاول يونايتد تقليص الفارق، لكن روبرت سانشيز حارس برايتون أنقذ أكثر من محاولة خطيرة على المرمى.

واستقبل يونايتد 56 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في أسوأ سجل للفريق في موسم واحد بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، تأكد فشل يونايتد صاحب المركز السادس في التأهل لدوري الأبطال، حيث يتأخر بـ5 نقاط عن أرسنال رابع الترتيب قبل خوض مباراته الأخيرة في الموسم.

ويأتي برايتون في المركز التاسع بفارق 5 نقاط عن المركز المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وقبل خوض آخر مباراتين.

الجزيرة نت