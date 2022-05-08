سعر صرف الدولار والعملات بالسوق الموازي مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 5 مايو 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 575.00 جنيه

الريال السعودي : 153.33 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 603.75 جنيه

الدرهم الإماراتي : 157.53جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 157.60 جنيه

الجنيه الإسترليني : 707.26 جنيه

الجنيه المصري : 31.16 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.