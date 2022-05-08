مجلس الأعمال: لانضمن أن التحويلات لن تذهب إلى جيوب الحركات





قال نائب رئيس مجلس العمل السوداني بالامارات ياسر حسن النعيم ان الفارق في اسعار التحويلات بين البنوك والسوق الموازي لن يشجع المغتربين ورجال الاعمال بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك، واضاف في حوار لـ(الحراك السياسي ) ينشر بالداخل بخلاف الفارق فان هناك قناعة بان المغترب غير مستفيد.. وقال ياسر (الأمر من ذلك) ان هناك قناعة ايضا ان هذه الأموال وحتى إن حول المغترب لاجل مصلحة البلاد رغما عن هذا الفارق فإن استخدام هذه الأموال سيكون استخداماً (سيئاً) وستذهب إلى جيوب اشخاص أو جيوب مؤسسات او ستذهب إلى جيوب حركات، وقال إن هذه الأموال لن تصرف في البلد ولن تُرى في الشوارع أو لمصلحة الاولاد والاحفاد.. وهكذا وقال المغترب (ماعوير) على حد تعبيره واصبح يحسب حساباته بشكل مختلف.

الخرطوم : رقية الزاكي

صحيفة الحراك السياسي