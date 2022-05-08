الموانئ البحرية تستقبل ماعوناً بحرياً جديداً بأحدث المواصفات العالمية





استقبلت هيئة الموانئ البحرية الطق الجديد “فزي وزي” الذي استجلبته الموانئ البحرية وهو واحدٌ من مجموعة أربعة مواعين بحرية تعاقدت الموانئ على استجلابها بمبلغ 11 مليون دولار.

وشهد الاحتفال المدير العام للموانئ د. عصام الدين اسماعيل حسابو ونوابه ومدير الادارة العامة للعمليات البحرية وعدد من قادة هيئة الموانئ البحرية.

وقال المهندس ابراهيم يوسف نائب المدير المدير العام للشؤون الهندسية، إن الطق “فزي وزي” إضافة حقيقية لحركة المناورة البحرية وهو بأحدث المواصفات العالمية في صناعة النقل البحري.

من جانبه، قال كابتن عثمان قرشي مدير الإدارة العامة للعمليات البحرية، إننا نحتفل هذا اليوم، مهنئاً مجتمع الموانئ بقدوم الطق “فزي وزي” وهو يشكل دافعاً معنوياً كبيراً لحركة التشغيل.

فيما قال علي بالعيد مدير إدارة الحوض والمواعين العائمة ان الجرار “فزي وزي” ذو مقدرة عالية وقوة هائلة تمكنه من العمل في مساحات المناورة الصغيرة والضيقة.

وقال مدير الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية المهندس عبد العزيز محمد خليفة، إن الجرار الجديد “فزي وزي” مواكب في تصميمه للحداثة وهو إضافةٌ كبيرةٌ لهيئة الموانئ البحرية، فيما أوضح الكابتن محمد عبد الحفيظ أن القاطرة “فزي وزي” ستكون دفعة قوية للارتقاء بالتشغيل لا سيّما وأن الهيئة تتطلع للارتقاء بالتشغيل وافتتاح ميناء هيدوب لصادرات الثروة الحيوانية، ومن المتوقع وصول القاطرة الثانية مقرسم في يوليو المُقبل.

صحيفة الصيحة