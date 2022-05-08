هدف يفصل بنزيما عن انجاز تاريخي مع ريال مدريد





يقدم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني موسماً رائعاً بحصيلة تهديفية هى الأكبر طوال مسيرته الكروية، حيث حطم العديد من الأرقام القياسية، سواء محليا فى الدورى الإسباني أو قاريا فى دورى أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة ” آس” الإسبانية وفقا لليوم السابع، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما على بعد هدف وحيد من الوصول إلى 323 هدفاً لمعادلة رقم راؤول جونزاليس مع ريال مدريد، سيصبح بالتأكيد الهداف الثاني فى تاريخ النادى.

ويحتاج كريم بنزيما إلى هدف وحيد ليعادل رقم راؤول برصيد 323 هدفاً مع النادي وهدفين ليصبح ثاني أفضل هداف فى تاريخ ريال مدريد.

ويقدم كريم بنزيما موسما رائعا، حيث حقق الظهور رقم 600 بقميص ريال مدريد ، حيث سجل 322 هدف، وفاز بـ 20 لقبا.

وقاد بنزيما ريال مدريد للفوز بلقب الدورى الإسباني للمرة الـ 35 فى تاريخه، كما تأهل لنهائى دوري أبطال أوروبا ليواجه ليفربول الإنجليزى فى المباراة النهائية.

ويتصدر كريم بنزيما قائمة هدافى الدورى الاسبانى وكذلك هدافى دورى أبطال أوروبا للموسم الكروى الجاري 20222، حيث خاض كريم 30 مباراة في الدوري الإسبانى سجل خلالها 26هدفا وصنع 11، كما لعب 11 مبارة فى دورى الابطال وسجل خلالها 15 هدفا وصنع هدفين .

ويعتبر كريم بنزيما اللاعب الفرنسي الوحيد الذي سجل 15هدفًا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، وإجمالا سجل كريم بنزيما 43 هدفا خلال 43 مباراة، هذا الموسم وقدم 14 تمريرة حاسمة.

كما بات النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني خامس لاعب في تاريخ الميرنجي يسجل 43 هدفاً في موسم واحد بعدما استطاع تسجيل هدفين لصالح فريقه ضد مانشستر سيتي على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 وهدف من ضربة جزاء فى مواجهة الاياب ضمن تأهل الريال إلى النهائى.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، سجل كريم بنزيما 43 هدفاً لريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، ليصبح بذلك خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم في موسم واحد في تاريخ النادي، بعد كريستيانو رونالدو ، بوشكاش، ألفريدو دي ستيفانو وهوجو سانشيز.

وانفرد الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 3 أهداف في مرمى مانشستر سيتي ذهابا وإيابا.

البيان