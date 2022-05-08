قرار مرتقب في السودان بشأن”لقاح جونسون آند جونسون”





بعد دعوة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية بالحدّ من استخدام اللقاح لتسبّبه في 60 حالة تجلّط نادرة.

شرعت وزارة الصحة في السودان في اتّخاذ خطوة رسمية، بشأن التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد 19.

وقال مدير البرنامج القومي للتحصين إسماعيل العتباني في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز”، إنّ وزارته ستخطر المجلس القومي للأدوية والسموم بتوجهاتها لاّتخاذ خطوةٍ بعد تقديم طلب للأخير والتشاور معه.

وأشار إلى أنّ القرار سيتوقف على الإفادة على الطلب الذي سيمر بالقنوات المختصة وإجراءات السلامة منها مجلس الأدوية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف” الوزارة طعمّت 6 مليون شخص ولم تظهر عليهم حالات التجلّط”.

وحتى، الأحد، وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد”62.135، فيما تعافى”57.202″، وتوفي”4.933″.

باج نيوز