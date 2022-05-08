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الديوان الملكي: العاهل السعودي أجرى منظارا للقولون
أفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى، اليوم الأحد، منظارا للقولون.
وجاء في بيان الديوان الملكي، الذي نقلته كالة الأنباء السعودية: “أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ظهر هذا اليوم الأحد 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون”.
وأضاف: “وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة”.
سكاي نيوز