سعر الدولار في السوق الموازي يتفوق على البنوك في أول يوم عمل بعد عطلة العيد





شهد يوم الأحد ومع إفتتاح تعاملات الأسبوع بعد عطلة عيد الفطر المبارك إرتفاعا طفيفا للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وسبق أن وصل في مارس الماضي لنحو 770 جنيهاً وهو اعلى رقم قياسي يسجله مقابل الجنيه.

يوم الأحد 8 مايو 2022، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 575.00 جنيهاً في السوق الموازي.

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الأحد بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 567 -570 جنيه للدولار، حيث تفوق سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي على سعر البنوك .

الخرطوم (كوش نيوز)