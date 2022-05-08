مانشستر سيتي ينصب السيرك ويكتسح نيوكاسل





خطا مانشستر سيتي، خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء الأحد على ضيفه نيوكاسل يونايتد (5-0)، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من عمر المسابقة.

أحرز أهداف اللقاء كل من رحيم سترلينج (19 و90+3) وإيميريك لابورت (38) ورودري (61) وفيل فودين (90).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 86 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده ليفربول الذي تعادل مساء السبت مع توتنهام (1-1) ضمن الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

واعتمد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، حيث لعب إيميريك لابورت إلى جانب روبن دياز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين جواو كانسيلو وأولكسندر زينتشينكو، وأدى رودري دور لاعب الارتكاز، فيما تحرك امامه إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، خلف ثلاثي الهجوم المكون من جاك جريليش وسترلينج وجابرييل جيسوس.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب نيوكاسل إيدي هاو، إلى طريقة اللعب 4-3-3 أيضا، حيث تكون الخط الخلفي من الرباعي إميل كرافث وجمال لاسيليس ودان بورن ومات تارجيت، ووقف شون لونجستاف كلاعب ارتكاز، فيما تحرك الثنائي برونو جيمارايش وجويلينتون، خلف ثلاثي الهجوم المكون من ميجيل ألميرون وألان ساينت ماكسيمين وكريس وود.

أول فرصة خطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة الثامنة، عندما رفع ساينت ماكسيمين كرة عرضية، قابلها النيوزيلندي وود برأسه، لكن محاولته افتقدت للسرعة المطلوبة، فتصدى لها الحارس إيدرسون بسهولة.

ورد سيتي بعدها بدقيقتين، بركلة ركنية نحو القائم البعيد، وصلت الكرة إلى غير المراقب لابورت الذي حاول إسقاطها برأسه، لكنها علت المرمى.

وكاد سيتي يفتتح التسجيل في الدقيقة 15، عندما مرر دي بروين كرة أنيقة إلى كانسيلو الذي سدد بعنف من زاوية ضيقة، ليتصدى الحارس مارتن دوبرافكا لمحاولته.

وحقق سيتي مراده في الدقيقة 19، عندما أرسل جوندوجان عرضية وصلت إلى كانسيلو الذي مررها برأسه إلى سترلينج، فما كان من الأخير إلا أن يتابع الكرة في الشباك.

وألغى الحكم هدفا لنيوكاسل في الدقيقة 24، لوجود تسلل على جيمارايش الذي ارتدت منه الكرة إلى صاحب الهدف وود.

وتمكن سيتي من تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 38، عندما أطلق جوندوجان تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، حاول دوبرافكا الإمساك بها لكن الكرة سقطت من يده، ليسدد دياز مجددًا لكن الحارس تصدى لها، قبل أن تصل إلى لابورت الذي أسكنها الشباك.

وبدأ سيتي الشوط الثاني مهاجما، فحاول جيسوس تمريرة الكرة إلى دي بروين، لكن الدفاع قطعها لتصل إلى سترلينج الذي تخلص من رقيبه قبل أن يسدد كرة ارتدت من قدم أحد المدافعين وذهبت بجانب المرمى في الدقيقة 47.

وأوشك سيتي على مباغتة نيوكاسل في الدقيقة 57، عندما أرسل الحارس إيدرسون كرة طويلة، حاول سترلينج الانفراد بها أمام المرمى، قبل أن يقطعها تارجيت بطريقة مثيرة للإعجاب.

وترك رودري بصمته على أحداث المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، عندما تابع برأسه ركنية نفذها زميله دي بروين داخل الشباك.

ودخل فيل فودين إلى تشكيلة سيتي مكان جيسوس، وبعدها أطلق كانسيلو تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 65.

وتدخل بديل مانشستر سيتي فرناندينيو لقطع تمريرة جيمارايش برأسه قبل أن تصل إلى البديل كالوم ويلسون في الدقيقة 73، الذي انطلق لكن إيدرسون أنقذ مرماه من انفراد صريح في الدقيقة 83.

وسجل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 90، عندما تابع تمريرة عرضية منخفضة من زينتشينكو، قبل أن يضيف سترلينج الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من جريليش.

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