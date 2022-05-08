شاهد بالصورة: طاقم ضيافة الخطوط السعودية يحتفي بخبير طيران سوداني





في لفتة حملت بين ثناياها قدراً وافراً من الوفاء والتقدير احتفي طاقم ضيافة الخطوط الجوية السعودية بالمدير العام لأكاديمية كمبروان للطيران بالسودان الأستاذ الكابتن “عبدالمنعم بابكر عبدالله ” الذي عمل مضيفاً في الخطوط السعودية،وحرص المضيفين والمضيفات على حُسن استقباله والترحاب به داخل الطائرة في رحلتها بين الخرطوم وجدة حيث سافر لأداء شعيرة العُمرة بالاراضي المقدسة.



والجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالمنعم وعقب نهاية تعليمه الثانوي في السودان التحق بالخطوط الجوية السعودية في مجال الضيافة الجوية وقد أتاح له العمل في هذه الشركة العملاقة فرص جيدة أسهمت في اكتسابه الخبرة العملية بالإضافة إلى التأهيل الأكاديمي، وقد عمل أولاً بمحطة جدة ثم بومباي بالهند حيث قضى ثلاث أعوام استفاد منها في دراسة الطيران، وحصل على رخصة الطيران الخاص ،بعدها تمت أعادته لمحطة جدة لمدة عام ثم محطة كراتشي بباكستان وواصل فيها دراسة الطيران بمساعدة السفارة السودانية حيت تم منحه إجازة لإكمال دراسة الطيران إلى أن حصل علي الرخصة، واستفاد من عمله بالخطوط السعودية التي كانت تهتم بالتأهيل حيث ابتعثته إلى إنجلترا وأمريكا والإمارات وخضع لكورسات عديدة في مختلف المجالات.

وبعد عودته إلى السودان إنضم في العام ٢٠١٠ إلى أكاديمية كمبراون للطيران حيث إختار التدريس في مجالي العمليات الجوية والضيافة الجوية، وتدرجت في الأكاديمية من رئيس قسم الضيافة الجوية والعمليات الجوية ثم تولي منصب مدير التدريب إلى أن وصل منصب المدير العام المكلف.

الخرطوم: طيران بلدنا