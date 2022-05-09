نقل مباريات الدوري إلى الخرطوم .. أندية الممتاز تُمارس ضغوطها على الاتّحاد والمنظمة





كشفت متابعات المصادر ان الاتحاد العام لكرة القدم واللجنة المنظمة للمسابقات، قد تسلّما خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الطلبات والخطابات والمكاتبات الخاصة من الأندية المشاركة في مباريات الدوري الممتاز بشأن مُختلف الملفات الخاصة بالمسابقة من برمجة وترحيل وإعاشة وتحكيم، إلى جانب نظام النسخة الحالية، حيث كشف مصدر مطلع بلجنة المسابقات بالاتحاد العام أن المكاتبات التي وصلت اليهم قيد الدراسة والتحليل لأجل اصدار قرار بشأنها كما تفيد المتابعات المُقرّبة أيضاً من لجنة المسابقات واتحاد الكرة الى أنّ قراراً رسمياً ربما يصدر خلال ساعات من قبل الاتحاد العام لكرة القدم يوصي بنقل مباريات الدورة الثانية للدوري الممتاز إلى مدينة الخرطوم، على أن تلعب المباريات وفق البرمجة الماضية إبان الحالة الاحترازية اثناء اعلان حالة الطوارئ لمجابهة كورونا.

وقالت لجنة المسابقات في تصريحات صحفية وفق موقع (باج نيوز)، إن اللجنة قررت إقامة مباريات الدورة الثانية في الخرطوم من أجل إنهاء الدوري في وقته المحدد في يوليو المقبل وبدء الموسم القادم مع برنامج بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

هذا ومن المقرر أن تبدأ الدورة الثانية من الدوري الممتاز في الحادي والعشرين من مايو الجاري.

وعلى ذات الصعيد، كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد العام لكرة القدم انه لا يوجد أيِّ اتّجاه لتأجيل موعد مباراة القمة بين الهلال والمريخ في الأبيض إلى موعدٍ يُحدّد لاحقاً، وأكدت قيامها يوم 14 مايو الحالي في موعدها المقرر مُسبقاً.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة