الشمالية تشرع فى حصاد القمح والفول المصري
أكد المهندس عبد الهادي الحاج مدير الادارة العامة للزراعة بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية أن عمليات حصاد محصولي القمح والفول المصري تسير بصورة جيدة ، مشيرا الي أن جملة مساحة محصول القمح المحصودة حتي الان بلغت 83% من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 125ألف فدان ، فيما بلغت المساحة المقطوعة 10الاف فدان .
وأضاف في تصريح (لسونا) أن جملة المساحة التي تم حصادها من محصول الفول المصري بلغت 65 ألف و526 فدانا بنسبة 96% وقال إن موقف الحاصدات مطمئن ومستقر ،مبينا ان عدد الحاصدات العاملة الان في حصاد محصول القمح كافية لتغطية جميع المساحات المزروعة .
وأقر بوجود مشكلة عدم إستلام محصول القمح حتي الان من المزارعين بواسطة البنك الزراعي والمخزون الاستراتيجي ،مؤكدا أن هنالك كميات كبيرة من المحصول موجودة بالغيط ، وناشد الدولة بضرورة الاسراع في إستصدار قرار شراء المحصول لصالح المخزون الاستراتيجي حتي لا يتعرض للتلف والسرقة والحرائق ، كما طالب بضرورة الاستمرار في دعم المزارعين والمنتجين وتشجيعهم علي الاقبال علي زراعة محصول القمح والتوسع فيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه .
سونا