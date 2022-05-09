سعر صرف الدولار والعملات بالسوق الموازي مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 9 مايو 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 573.00 جنيه

الريال السعودي : 152.80 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 601.35 جنيه

الدرهم الإماراتي : 156.98جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 157.05 جنيه

الجنيه الإسترليني : 704.79 جنيه

الجنيه المصري : 31.05 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.