اردوغان يعد اللاجئين السوريين في تركيا بعدم طردهم أبداً





وعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين بأنه لن يرسل أبدًا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.

وقال رئيس تركيا التي تستقبل أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري “سنحمي حتى النهاية إخواننا السوريين .. لن نطردهم أبدًا من هذه الأرض”، مستنكرًا تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.

وتابع “بابنا مفتوح على مصراعيه وسنواصل استقبال (السوريين). لن نعيدهم

وتدعو عدة أحزاب معارضة تركية بشكل منتظم إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.

وأكّد الأسبوع الماضي “حزب الشعب الجمهوري” وهو أكبر أحزب المعارضة أنه إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو 2023، فسيغادر جميع السوريين تركيا “خلال عامين”.

وأعلن اردوغان الأسبوع الماضي أنه يحضّر “لعودة مليون” سوري إلى بلدهم على أساس تطوّعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبال سوريين في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.

ودُشّنت أول منازل مجمعة والبنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين في 3 مايو في مخيم كمونة في منطقة سرمدا. وهو مشروع ممول من أنقرة.

ووعد اردوغان أمام حشد مبتهج ملوحًا بالأعلام التركية، بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام في شمال غرب سوريا.

البيان