تهريب كميات ضخمة من الذهب السوداني الى مصر





كشف رئيس المجلس الاستشاري لاتحاد الصاغة وتجار الذهب عاطف أحمد، عن تزايد تهريب الذهب الى مصر خلال فترة عيد الفطر المبارك بصورة كبيرة وعزا ذلك خلال حديثه ل”الاحداث نيوز” لجهة ارتفاع اسعار الذهب في مصر بسبب توقعات تعويم الجنبه، الامر الذي دفع لهجوم المشتريين على الذهب بغرض حفظ قيمة العملة ، وقطع بأن ذلك شجع التهريب في المناطق الحدودية، وشدد على اهمية تخفيض الرسوم المفروضة على الذهب ودعم الانتاج لاستفادة السودان من الثروة المعدنية .

واكد عاطف ان رسوم الشركة السودانية للموارد المعدنية على التعدين ما زالت موجودة رغم مطالبتهم بإلغائها وموافقة المدبر مبارك اردول بالمقترح الذي قدمه الصاغة لالغاؤها لمدة ثلاثة اشهر فقط لمعرفة حجم الوارد ، وقطع عاطف بأن الغاؤها سيزيد من حجم الوارد،

واكد عاطف ان الصادر يمضي بصورة جيدة وعزا ذلك لجهة ان اسعار البنك لحصيلة الصادر بات مشجعا.

واكد استقرار اسعار الذهب منذ شهر رمضان مبينا ان سعر جرام الذهب الخام يتراوح مابين 29 الف جنيه الى 30 الف جنيه ، بينما يتراوح سعر جرام الذهب المشغول ما بين 36 الف جنيه الى 40 و42 الف جنيه حسب المصنعية .

واشار عاطف الى تذبذب اسعار الذهب منذ فترة حيث يرتفع وينخفض بنسبة ضعيفة وليست كما في السابق حيث كان الانخفاض كبيرا .

واشار الى ركود في السوق وضعف عمليات البيع والشراء، مشيرا الى ان لاول مرة في السودان تكون مبيعات الذهب خلال فترة العيد ضعيفة ليست كما في السابق حيث كان العيد موسما لشراء الذهب، لافتا الى ان كانت هنالك حركة بيع من النساء لذهبهن نسبة للحوجة الماسة .

الخرطوم – رحاب عبدالله

الأحداث نيوز