الهلال يُواجه توتي الخرطوم ويُثير أزمة قبل لقاء القمة





ضمن مباريات الدوري الممتاز المقررة، يلتقي اليوم الهلال الخرطوم بتوتي في مواجهة قوية ومثيرة لا تحتمل أي تفريط من جانب الهلال، الذي يسعى الى التربع والانفراد بصدارة الدوري الممتاز قبل مواجهة المريخ في ختام مباريات المرحلة الأولى من الممتاز، الى جانب مباراة الأهلي العاصمي التي قرر الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة الاستئنافات إعادتها مرة أخرى في وقت لاحق لم يحدد بعد.

هذا وأكمل الجهاز الفني للهلال بقيادة المدير الفني للفريق البرتغالي جواو موتا، التدريبات للمباراة بعد أن أجرى الفريق مرانه الأخير أمس على ملعب إستاد الأبيض، ووضع المدير الفني، الترتيبات الخاصة بالمواجهة مستفيداً من المواجهات التي خاضها الفريق في نهر النيل قبيل العودة إلى الخرطوم والمغادرة لولاية شمال كردفان لمواجهة توتي الخرطوم.

كما اختار المدير الفني للفريق التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة بعد أن اطمأن على جاهزية اللاعبين جميعاً بما فيهم البدلاء الذين أُخضعوا الى تدريبات قوية تمهيداً للدفع بهم في المباراة لأجل الوصول الى النقاط الثلاث التي تهم المدرب كثيراً.

الى ذلك، أنهى فريق الكرة بنادي توتي الخرطوم، تدريباته للمواجهة اليوم في مران أشرف عليه المدير الفني للفريق وتابعه اعضاء البعثة المتواجدة هناك في الأبيض، ووقف المدرب على الشكل والتشكيل الذي سيدفع به في المباراة أمام الهلال، مؤكداً ان توتي الخرطوم يسعى الى الظهور الطيب امام الهلال والوصول الى نتيجة مرضية تزيد من نقاط الفريق في ترتيب الدوري الممتاز.

هذا، وطالب مجلس إدارة نادي الهلال رسمياً في خطاب تسلّمه الاتحاد العام لكرة القدم، وتم رفع الخطاب الى لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، طالب ببرمجة مباراته المعادة أمام الأهلي الخرطوم قبل مباراته أمام المريخ في الديربي يوم 14 مايو المقبل على ملعب استاد الأبيض، هذا ومن المتوقع أن يثير هذا الخطاب بلبلة وأزمة حقيقية داخل أروقة الاتحاد العام لكرة القدم إذا ما تمسّك الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المسابقات بقرارهما القاضي بأداء مباراة القمة في موعدها المحدد لها مُسبقاً.

صحيفة الصيحة