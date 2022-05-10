برهان تيه يكشف لاتحاد الكرة عن برنامج إعدادي ومعسكر خارجي للمنتخب





يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول خلال الأسبوع الجاري، للإعلان عن قائمة تضم أكثر من 20 لاعباً، استعداداً لخوض أولى مباريات صقور الجديان بتصفيات كأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023م”، وكشف اتحاد الكرة أن برهان تيه المدير الفني لمنتخب السودان والمتواجد بإثيوبيا سوف يعود خلال 24 ساعة إلى السودان، ليعلن قائمة تضم 25 لاعباً على الأكثر، على الأرجح يوم الثلاثاء لينتظم المنتخب الوطني في معسكر داخلي قصير، يتأهّب من بعده لخوض معسكر خارجي، وأضاف الاتحاد أن المعسكر الخارجي ربما سيكون في المغرب أو السنغال تتخلله مباراة واحدة، وأن الجهاز الفني لمنتخب السودان يتوقع أن ينطلق في بداية الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، هذا ويأمل منتخب السودان في خوض مباراتين وديتين، واحدة داخلية والثانية خارجية قبل مواجهة موريتانيا، وأكّد الاتحاد العام لكرة القدم أن الجهاز الفني للمنتخب ينتظر تحديد لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تاريخ انطلاقة الدور الثاني من مسابقة الدوري لضبط فترة إعداد المنتخب لمباراته الأولى في تصفيات كأس الأمم الأفريقية خارج ملعبه أمام مضيفه الموريتاني في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تنطلق مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز المقررة يوم 17 مايو الجاري، وتلعب جولتان قبل أن يبدأ إعداد المنتخب لمباراة موريتانيا في 23 مايو الجاري.

صحيفة الصيحة