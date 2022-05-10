تراجع اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





عادت اسعار العملات الى التراجع النسبي في تداولات الاسواق الموازية بعد ان كانت قد ارتفعت خلال عطلة العيد وتراجع سعر الصرف الى ماقبل مطلع مايو الحالي فيما حافظت على استقراره في الغالب لدى البنوك السودانية .

وقالت مصادر مصرفية ان سعر الدولار امس الاثنين في السوق الموازي وسط الخرطوم تراجع الى 570 جنيها في المتوسط بعد ان كان قد صعد خلال فترة العيد الى 580 جنيها كما تراجع سعر بيع العملة الامريكية الى 575 جنيها بعد ان كان قد وصل الى 590جنيها .

الى ذلك استقرت اسعار الدولار برفقة العملات الاخرى في غالبية البنوك مع تغيير طفيف ببعض المصارف حيث كان قد ارتفع صرف الدولار لدى بنك الخرطوم الى 568 جنيها وتراجعت اسعار الصرف لدى بنك الخليج ليبلغ سعر الدولار الامريكي 560.46 جنيها بعد ان كان مستقرا عند 566.17 جنيها خلال الاسابيع الماضية .

صحيفة الصيحة