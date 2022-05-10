تذبذب أسعار الخُضر والفاكهة بالأسواق





كشفت جولة (المصادر) بأسواق الخضر والفاكهة، عن تذبذب في الأسعار ما بين الارتفاع والاستقرار، وسط شكاوى التجار من الركود الشديد الذي يضرب السوق مع وفرة في المعروض.

وعزا التاجر الحر عبد الرحمن من سوق بحري، الركود الى انعدام للسيولة في أيدي المواطنين، وقال لـ(الصيحة) انّ الحالة التي تضرب السوق نتيجة لعدم وصول الوارد من الولايات، مؤكداً ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والليمون هذه الأيام، وقال إن سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 400 الى 500 جنيه بدلا من 150 و200 جنيه في الأسبوع المنصرم، بينما سجل سعر البطاطس ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الكيلو منه 500 جنيه بدلا من 350 جنيهاً، فيما وصل سعر كيلو الليمون 1200 – 1500 جنيه وكيلو الفلفلية الى 1000 جنيه، مبيناً أن سعر كيلو الأسود 400 جنيه، موضحاً أن أسعار الخضرة والرجلة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الربطة الكبيرة 2500 جنيه بدلا من 1200 جنيه والصغيرة 100 جنيه، اما ربطة الرجلة وصلت الى 2200 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ولفت الى ان سعر القرع الكاملة يتراوح ما بين 500 – 1000 جنيه حسب الحجم وسعر الشريحة منه يتراوح ما بين 150 – 200 جنيه، اما ربطة الجرجير الكبيرة 1500 جنيه والصغيرة منه 100 جنيه، أما كيلو البامية فبلغ 800 جنيه وكيلو الكوسة 500 جنيه ويتراوح سعر كيلو البامبي بين 300 – 400 جنيه وكيلو الخيار 500 جنيه، اما كيلو الجزر 900 جنيه حسب الحجم والقرنبيط يتراوح ما بين 200 – 500 جنيه حسب الحجم.

وفي المقابل، شهدت أسعار الفواكه استقراراً ملحوظاً بالسوق المركزي ببحري- حسب التاجر الحاج، حيث استقر سعر دستة البرتقال الأصفر المستورد في 800 جنيه، أما البرتقال الأخضر 600 جنيه، ودستة القريب فروت تتراوح ما بين 200 – 2500 جنيه ودستة المانجو جنوب أفريقيا 2500 جنيه، اما كيلو الموز 400 جنيه، وتتراوح أسعار البطيخ ما بين 200 – 500 جنيه حسب الحجم.

الخرطوم: سارة

صحيفة الصيحة