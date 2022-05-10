السوباط والسفير الهندي يبحثان مشاركةالقطاع الخاص في ملتقى الشراكة الهنديةالإفريقية





أكد الأستاذ هشام السوباط رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني توفر العديد من الفرص والمجالات لترقية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان والهند.

وأشار السوباط لدى لقائه بمكتبه بالاتحاد اليوم بسعادة مبارك باواسيد، السفير الهندي بالخرطوم، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور الصادق سوار الذهب والمدير العام للاتحاد أبوبكر محمد نور المحجوب، أشار إلى أن الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين للاستفادة من التجربة والخبرات الهندية في المجالات الاقتصادية المختلفة، خاصة الزراعية والصناعية والصناعات الصغيرة والحرفية، لافتا إلى أن الهند تعتبر من الاقتصاديات المتطورة عالميا.

كما أبان السوباط أن الاجتماع بحث مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال السودانيين في فعاليات ملتقى الشراكة الإفريقية الهندية المقام بمدينة نيودلهي خلال الفترة من 1-3 يونيو المقبل بتنظيم من اتحاد الصادرات الهندي، والذي يأتي في إطار برامج الهند لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية.

من جهته أشار الدكتور الصادق سوار الذهب، الأمين العام للاتحاد إلى أهمية تفعيل وتنشيط مذكرات واتفاقيات التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين وبحث آليات الاستفادة من الخبرات والتجربة الهندية المتطورة في المجالات التي تمثل أولوية للسودان، خاصة الزراعة والصناعات الصغيرة وصناعة الأدوية والآليات والمعهدات الصناعية، بجانب السعي المشترك لمعالجة مشاكل التحويلات المالية والمصرفية بين البلدين.

من جانبه أشار سعادة مبارك باواسيد، السفير الهندي بالخرطوم إلى أن اللقاء أكد أهمية مشاركة قطاعات الأعمال بالسودان في ملتقى الشراكة الهندية الإفريقية بنيودلهي باعتبارها فرصه تتيح تطوير علاقات التعاون بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والمعدات والآليات الزراعية والمنسوجات، لافتا إلى استعداد السفارة الهندية بالخرطوم لتقديم كل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال السودانيين لتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وكالة سونا