الإعلان عن الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا





أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، عن الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بداية من موسم 2024-2025.

وقال اليويفا، في بيان على موقعه الرسمي: “سيزداد عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال إلى 36 فريقًا، بدلًا من 32 في النظام الحالي، وسيتحول الدور الأول إلى نظام الدوري بدلًا من التقسيم إلى عدة مجموعات”.

وأضاف: “ستلعب جميع الفرق المشاركة 8 مباريات في الدور الأول ضد 8 منافسين مختلفين (4 مباريات على أرضها، و4 مباريات خارج أرضها) بدلاً من خوض 6 مباريات ضد 3 فرق في النظام الحالي”.

وتابع: “ستتأهل الفرق الثمانية الأولى في الدوري تلقائيًا إلى ثمن النهائي، بينما تتنافس الفرق التي تأتي من المركز التاسع إلى المركز الـ24 في مباريات فاصلة ذهابًا وإيابًا لحسم التأهل إلى دور الستة عشر”.

وواصل: “سيتم أيضًا تطبيق تغييرات مماثلة في الدور الأول بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، لكن البطولة الأخيرة ستشهد 6 مباريات فقط في الدور الأول”.

وأوضح اليويفا أن الاتحاد المحلي صاحب التصنيف الخامس في القارة سيمنح مقعدًا إضافيًا يذهب إلى الفريق صاحب المركز الثالث بالدوري لديه.

كما سيتأهل أحد أبطال الدوريات الأقل تصنيفًا في أوروبا مباشرة إلى دوري الأبطال.

وسيحصل الاتحادان الأعلى في التصنيف بالموسم السابق على مقعد إضافي لكل منهما، وسيتم هذا الأمر من خلال حساب عدد النقاط التي حققها كل اتحاد مقسوما على عدد الفرق التي شاركت قاريًا في ذلك الموسم.

موقع كووورة