شاهد بالصور.. شاب سوداني ينجح في زراعة “الثوم” ويتوقع عائداً مجزياً يصل إلى نحو مليار جنيه





نجح الشاب السوداني، محمد محمد ناصر ود نميري، في زارعة الثوم في منطقة الجزيرة وسط السودان، متوقعاً أن يحقق عائدا يصل إلى نحو مليار جنيه سوداني، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وقال ودنميري، بأنه حالياً في مرحلة الحصاد، ولم يصل إلى إحصاء الإنتاج النهائي، مضيفاً أن متوسط الفدان في حال إتباع الحزم الزراعية بين 25 إلى 35 جوال.

ويصل سعر الجوال اليوم إلى 35 ألف جنيه نسبة للتجار وقبل شهر أو أكثر كان 60 الف جنيه مع العلم حيزيد خلال فترة وجيزة لأسعار مضاعفة إن شاء الله بناءً على مشاكل الإستيراد وقلة العرض.

موضحاً أن انتاج الثوم في الأرض الرملية أعلى من الطينية، وأن الإنتاج عموما في الجزيرة والمناطق الزراعية المختلفة داخل السودان فيه إنخفاض نسبة لمشاكل التمويل الحكومي والخاص، بالإضافة إلى دخول أسمدة ومبيدات للسوق غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وتوقع عائداً في حال اتباع الحزم الزراعية العلمية بداية من الزراعة حتى الحصاد متوسط تكلفة الفدان بين 300 إلى 380 ألف جنيه، متوسط صافي الأرباح المتوقع في حال الإنتاج الجيد والبيع بسعر مناسب بين 600 إلى 800 ألف أو تزيد بناء على الأسعار .

الخرطوم: (كوش نيوز)