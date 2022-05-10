ليفربول يضغط على مانشستر سيتي بثنائية أستون فيلا





استعاد ليفربول، توازنه بالتغلب على مضيفه أستون فيلا بنتيجة (2-1)، اليوم الثلاثاء، على ملعب فيلا بارك، في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية ليفربول، جويل ماتيب (6) وساديو ماني (65)، بينما سجل هدف أستون فيلا، دوجلاس لويز (3).

ورفع ليفربول رصيده إلى 86 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة في المركز 11.

جاءت المحاولة الأولى في الدقيقة الثالثة لأستون فيلا، بتسديدة واتكينز من داخل المنطقة، تألق أليسون في التصدي لها.

وافتتح أستون فيلا، التسجيل بعدها مباشرة، بعدما ارتقى لويز لعرضية، مسددًا رأسية تصدى لها أليسون أولًا، قبل أن يتابعها لويز من جديد بتسديدة سكنت الشباك.

ونجح ليفربول في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة السادسة، بعدما سدد فان دايك، كرة من داخل المنطقة، تصدى لها مارتينيز، وتابعها ماتيب بتسديدة في الشباك الخالية.

وعاد فيلا لتشكيل الخطورة في الدقيقة 12، بتسديدة من دين من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأهدر ليفربول، فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19، بعدما ارتقى ماني لعرضية وسدد رأسية مرت بجوار القائم.

وأخطأ أليسون في الخروج على عرضية في الدقيقة 24، بعدما سبقه إنجز بالارتقاء إليها مسددًا رأسية علت العارضة.

وتعرض ليفربول لضربة قوية في الدقيقة 30، بخروج فابينيو مصابًا، وحلول هندرسون بدلًا منه.

وحاول كوتينيو منح التقدم لأستون فيلا في الدقيقة 33، بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 43، سدد جونز، كرة مقوسة من على حدود المنطقة، أمسك بها مارتينيز بسهولة.

وعاد جونز للمحاولة بتسديدة أخرى في الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بتنفيذ أرنولد لمخالفة في الدقيقة 48، مسددًا كرة مباشرة مرت بجوار القائم.

وحصل ليفربول على مخالفة أخرى في الدقيقة 57، نفذها أرنولد لكن ذهبت الكرة بعيدًا عن المرمى.

ونجح ليفربول في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد توغل من دياز في الجانب الأيسر، مرسلًا عرضية تابعها ماني برأسية متقنة سكنت الشباك.

وأهدر أستون فيلا فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 69، بعدما تلقى إنجز بينية مميزة لينفرد بأليسون، إلا أنه فشل في مراوغة الحارس الذي نجح في إبعاد الكرة.

وارتقى ماتيب لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 76، مسددًا رأسية ضعيفة ذهبت سهلة في يد مارتينيز.

وتابع كيتا كرة مبعدة من دفاع أستون فيلا، مطلقًا صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، مرت بجوار القائم.

وحاول كاش مباغتة أليسون بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 88، مرت إلى جوار القائم.

وبحث أستون فيلا عن تعادل قاتل في الدقيقة بدل الضائع، بعدما تابع بوينديا عرضية من ركنية مسددًا رأسية علت العارضة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول .

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