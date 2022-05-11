شاهد بالصور.. كيف تحولت صحراء السودان في الطريق للشمالية إلى حدائق وأعنابا





تداول رواد مواقع التواصل، صوراً لبساتين على صحراء طريق شريان الشمال المؤدي إلى الولاية الشمالية، وقد تحولت إلى حدائق مثمرة بالفاكهة، وفق ما نقل محرر (كوش نيوز).

وأظهرت الصور الانتاج الناجح لأشجار المانجو، حتى تكاد أن تتكسر أفرعها من الإثمار.

وكذلك انتاج البطيخ والشمام والفراولة، وأجود الرّطب من السكري والبرحي المستورد.

ويعتمد مستثمرو هذه المزارع على الطاقة الشمسية، للري بالآبار، وغالبا ما يكون الري عن طريق التنقيط للاقتصاد في المياه، واتباع الحزم الزراعية العلمبة.

وكانت هذه المساحات ماقبل شريان الشمال عبارة أن أراضي خلوية، يتوه فيها الناس، وتتعرض مركباتهم للوحل وسط الكثبان.

الخرطوم: (كوش نيوز)