اقتصاد وأعمال

شاهد بالصور.. كيف تحولت صحراء السودان في الطريق للشمالية إلى حدائق وأعنابا

2022/05/11
صحراء الشمالية

تداول رواد مواقع التواصل، صوراً لبساتين على صحراء طريق شريان الشمال المؤدي إلى الولاية الشمالية، وقد تحولت إلى حدائق مثمرة بالفاكهة، وفق ما نقل محرر (كوش نيوز).

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وأظهرت الصور الانتاج الناجح لأشجار المانجو، حتى تكاد أن تتكسر أفرعها من الإثمار.

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وكذلك انتاج البطيخ والشمام والفراولة، وأجود الرّطب من السكري والبرحي المستورد.

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ويعتمد مستثمرو هذه المزارع على الطاقة الشمسية، للري بالآبار، وغالبا ما يكون الري عن طريق التنقيط للاقتصاد في المياه، واتباع الحزم الزراعية العلمبة.

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وكانت هذه المساحات ماقبل شريان الشمال عبارة أن أراضي خلوية، يتوه فيها الناس، وتتعرض مركباتهم للوحل وسط الكثبان.

٢٠٢٢٠٥١٠ ٢٢٠٠٤٩الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/05/11