وزير التربية: لا اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية





نفى وزير التربية والتعليم المكلف الاستاذ محمود سر الختم الحوري اي اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية المحدد لبدايتها السبت الموافق الحادي عشر من يونيو القادم وتنتهي يوم الأربعاء الثاني والعشرون من يونيو 2022.

ودعا الوزير الطلاب وأولياء الأمور والاجهزة الاعلامية بضرورة إستقاء المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة. واكد أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع وأنه متاح تماما للإعلام بما يتيح تقديم المعلومات وتمليكها للرأي العام.

إلى ذلك ناشد الاستاذ الحوري الطلاب والمعلمين بالتركيز وبذل مزيد من الجهد في التحصيل الأكاديمي والاستعداد لخوض الإمتحانات وحث أولياء الأمور والاسر على توفير المناخ لتحقيق النتيجة المطلوبة .

وفي ذات الاتجاه ثمن وزير التربية والتعليم الدور الذي تلعبه القوات النظامية في تأمين امتحانات الشهادة السودانية وامتدح جهودهم التي ساهمت في إنجاح أعمال الإمتحانات في الأعوام الماضية .

الخرطوم 10-5-2022 (سونا)