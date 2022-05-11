حدَّد موعد عمومية النظام الأساسي .. الاتحاد العام يمدِّد للجنة التطبيع الهلالية حتى نهاية مايو





تلقى الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً رسمياً من مجلس إدارة نادي الهلال الخرطوم حدَّد فيه يوم 28 مايو 2022م بقاعة الصداقة بالخرطوم موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي للنادي، عليه قرَّر الاتحاد السوداني لكرة القدم التمديد للجنة التطبيع لنادي الهلال بكامل هيئتها برئاسة الأستاذ هشام حسن السوباط، حتي 31 مايو 2022م، بناءً على قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم الصادر بتاريخ 24 أبريل 2022م، الماضي، بعدم التجديد لأيِّ لجان تطبيع لم تعمل على إجازة نظمها الأساسية.

من جهته أوضح الأستاذ معتز محمد لطيف الشاعر، نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء أن القرار اتخذ بعد أن حدَّدت لجنة التطبيع بنادي الهلال موعد جلسة الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي للنادي، وهو واحد من أهم مهام لجان التسيير، ذاكراً أن اتحاده ولجنته حريصان على إجازة وتوفيق أوضاع جميع أنديته للإيفاء بمطلوبات المادة (17) من النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017م.

صحيفة الصيحة