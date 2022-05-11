مدرب الهلال يوضح أسباب تعثر الفريق أمام توتي





أقر مدرب الهلال البرتغالي جواو موتا بعدم ظهور فريقه بالشكل المعتاد خلال مواجهته فريق توتي مساء الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال موتا بحسب المكتب الإعلامي للهلال إن فريقه سيطر على الكرة لكنه عانى من عدم السرعة في نقل الكرة خلال الشوط الثاني ، وأضاف : ” خلال الحصة الثانية قمنا ببعض التبديلات لكنها شملت الخطوط الخلفية فقط بخلاف عثمان مختار ،نسبة لعدم وجود عناصر هجومية” ، وتابع “لعبنا باطراف شابة واعني عيسى رمضان و حسن خميس وهما غير ملمان بطرقيتنا على الوجه الأكمل لحداثة عهدهما بالفريق ،ورغم ذلك هناك تطور في ادائهما”.

ونوه موتا الى ان موفق صديق عائد من الاصابة وحسن متوكل من المرض ، بجانب فارس عبدالله الموقوف بسبب البطاقات الملونة.

باج نيوز