محافظ مشروع الجزيرة: نحن في ورطة لعدم استلام البنك الزراعي للقمح





لوح محافظ مشروع الجزيرة والمناقل، د.عمر مرزوق، باللجوء إلى مجلس السيادة في حال عدم استلام البنك الزراعي للقمح خلال يومين.

وقال مرزوق، لـ(السوداني)، إن إدارته استلمت حوالي (400) ألفاً من جوالات التكلفة من المزارعين الذين تمولوا عبر إدارة المشروع.

وأضاف: “نحن الآن في ورطة بسبب عدم استلام القمح من المنتجين”.

وتابع: “عدم استلام القمح من المزارعين سوف يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعته في المواسم القادمة”.

وأوضح مرزوق أن البنك الزراعي كان من المفترض أن يستلم التكلفة فقط من أيدي المزاعين، لأن البنك قد صرح بعدم وجود سيولة .

وأردف: “وزير المالية أعلن شراء القمح وأصدر توجيهاً لمحافظ بنك السودان، ومن المفترض أن يقوم بتوفير السيولة والكرة الآن في ملعب البنك المركزي”.

في السياق قال مصدر بالبنك الزراعي لـ(السوداني) –طلب عدم ذكر اسمه – إن البنك من المفترض أن يستلم القمح بسعر التركيز ولا ينتظر توجيه المالية.

واعتبر المصدر أن ذلك ضروري جداً حتى لا يترك المزارعين لجشع التجار.

وكشف المصدر عن زيادة في أسعار القمح عالمياً بلغت (40%) وبالتالي لابد من تأمين الغذاء للبلاد . .

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني