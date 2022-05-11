اتحاد الكرة يمهل أندية الممتاز و الوسيط (5) أيام لإرسال الكشوفات





الاتحاد حدد الخامس عشر من مارس موعداً نهائياً لإرسال الكشوفات

طالب الاتحاد العام لكرة القدم أندية الدرجة الممتازة و الوسيط بإرسال كشف اللاعبين المقيدين.

و وفقاً لخطاب صادر من الأمين العام لاتحاد الكرة ؛ مجدي شمس الدين لسكرتيرو أندية الممتاز و الوسيط اليوم “الأربعاء” فقد جاء الطلب بناء على قرار من لجنة أوضاع و انتقالات اللاعبين.

و نص القرار على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين المقيدين بكشف أندية الممتاز اثنين و ثلاثين لاعب و ثلاثين لاعب بأندية الوسيط.

باج نيوز