رياضية
اتحاد الكرة يمهل أندية الممتاز و الوسيط (5) أيام لإرسال الكشوفات
الاتحاد حدد الخامس عشر من مارس موعداً نهائياً لإرسال الكشوفات
طالب الاتحاد العام لكرة القدم أندية الدرجة الممتازة و الوسيط بإرسال كشف اللاعبين المقيدين.
و وفقاً لخطاب صادر من الأمين العام لاتحاد الكرة ؛ مجدي شمس الدين لسكرتيرو أندية الممتاز و الوسيط اليوم “الأربعاء” فقد جاء الطلب بناء على قرار من لجنة أوضاع و انتقالات اللاعبين.
و نص القرار على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين المقيدين بكشف أندية الممتاز اثنين و ثلاثين لاعب و ثلاثين لاعب بأندية الوسيط.
باج نيوز