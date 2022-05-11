سامسونج تستعرض الجيل التالي من الشاشات القابلة للطي





تشهد مدينة كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من 10-12 مايو الجاري، انعقاد مؤتمر Display Week السنوي، حيث تعرض شركة سامسونج الكورية الجنوبية الجيل التالي من الشاشات القابلة للطي.

وطرحت الشركة مجموعة من الشاشات لقابلة للطي لمرة واحدة ومرتين، إلى جانب الشاشات التي تطوى للداخل والخارج، والشاشات الممتدة الثنائية الاتجاه، والشاشات القابلة للطي الجديدة للألعاب.

كما قدّمت لأول مرة شاشتها القابلة للتمدد، بقياس 12.4 إنش بلوحة توسع الشاشة أفقياً من كلا الطرفين، وشاشة Flex G القابلة للطي إلى الداخل مرتين، وشاشة Flex S القابلة للطي داخلياً وخارجياً مثل الخريطة الورقية.

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