إطلاق إسوارة ذكية للطلاب للشراء من المقاصف المدرسية قريباً في السعودية





تستعد شركة تطوير لتقنيات التعليم، إحدى شركات تطوير التعليم القابضة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لإطلاق “مصروف”، وهو أحدث منتجاتها؛ وهو عبارة عن إسوارة ذكية للطلاب يتم التحكم بها عن طريق ولي الأمر لتنفيذ جميع التعاملات المالية عن طريقها، ومن ضمنها الشراء من المقاصف المدرسية بما لا يتجاوز قيمته 25 ريالاً فقط. وفي التفاصيل، كشف مدير مجموعة منتجات في شركة تطوير لتقنيات التعليم، محمد بن عبدالله المغشي، مزيداً من التفاصيل عن هذا المنتج الذي تعرضه الشركة في جناحها المشارك في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، بالرياض.

وقال: “يستطيع ولي أمر الطالب الاطلاع على كافة تفاصيل المصروفات المالية لابنه خلال اليوم، وهي مناسبة ومهيأة لجميع الأعمار والطلاب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية”. وأشار بأنه من خلال الإعدادات يمكن تحديد مقدار الصرفيات، فمثلاً يمكن شحن إسوارة بمبلغ 500 ريال لكل العام الدراسي، وتحديد مبلغ سحب بمقدار 10 ريالات يومياً، وتتم عمليات الدفع في المقاصف المدرسية عن طريق الجوال خلال ثوان معدودة.

وعن طريقة شحن وتغذية الإسوارة بالمال، أوضح أنه يمكن ذلك لولي الأمر عن طريق التطبيق الخاص بالإسوارة على الآبل باي، أو المدفوعات الإلكترونية؛ الفيزا، أو ماستر كارد، أو مدى. وأضاف أن الإسوارة مرتبطة أيضاً بالسجل الصحي للطالب لتحديد الحساسية من أنواع الأطعمة والمواد الغذائية، إذ يمكن أن يتم رفض عملية الدفع بسبب وجود حساسية لدى الطالب من نوع معين من الأطعمة، مشيراً بأن عمليات الشراء محددة بنطاق المقاصف المدرسية.

مزمز