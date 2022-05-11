قرار جديد لاتحاد الكرة بشأن مباراة الخرطوم وحي العرب بورتسودان





بحسب الاجتماع الذي عقد اليوم.

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، الأربعاء، قرارًا قضى بتحويل تقرير مباراة المريخ الخرطوم وحي العرب بورتسودان إلى لجنة الانضباط

وقرّرت اللجنة المنظمة إيقاف رئيس القطاع الرياضي بنادي حي العرب بورتسودان إسماعيل عبد الله، وسيف الدين محمد خير، وتجويلهما إلى لجنة الانضباط بسبب ما ورد في تقرير الحكم.

وكانت مباراة المريخ الخرطوم وحي العرب بورتسودان، شهدت أحداثًا مؤسفة، قبل أنّ تتدّخل الجهات الأمنية.

وفاز المريخ على حي العرب بورتسودان بثلاثة أهداف دون ردٍ في الدوري الممتاز.

باج نيوز