استنكرت انتهاكات إسرائيل في فلسطين.. الخارجية السودانية تُدين مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة





أعربت وزارة الخارجية عن ادانة السودان وبأشد عبارات الشجب والاستنكار استمرار ما اسمته بانتهاكات دولة الاحتلال الصهيوني على الاراضي الفلسطينية واعتداءاتها الوحشية هناك ، و اخرها حادثة اقتحام مخيم جنين الذى أدى إلى استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحافي علي السمودي ، خلال تغطيتهما لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين .

واستشهدت صباح اليوم الأربعاء مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم ، إن ما حدث هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصحافة والإعلام التي لم تتوقف ، في ظل صمت المجتمع الدولي عن كافة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال.

و طالبت وزارة الخارجية بإجراء تحقيق دولي شفاف لكشف ملابسات انتهاكات حقوق الانسان بصورة عامة في الاراضي الفلسطينية ، و انتهاكات حرية الصحافة و الصحفيين علي وجه الخصوص .

وأضافت “إذ تدين وزارة الخارجية هذه الانتهاكات المتكررة، فإنها تجدد موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية ، كما تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ، وفقا للمبادرة العربية في إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين”.

وجاء في بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية “في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”.

وأدانت الشبكة “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته” وأضافت “نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.

ووجدت حادثة اغيتال شيرين أبوعاقلة إدانة دولية و أقليمية واسعة فيما سارعت العديد من الأحزاب والكيانات والمنظمات والشخصيات السياسية في السودان إدانة مقتل الصحافية الفلسطينية.

فيما نفذ مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم وقفة احتجاجية شاركة فيها عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين منددين باغتيال شيرين ابوعاقلة.

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقد أصيب في الاعتداء منتج الجزيرة علي السمودي حيث كان إلى جانب الراحلة شيرين في تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين صباح اليوم.

وقالت الشبكة “نحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في الظهر أثناء التغطية وهو يخضع للعلاج”.

باج نيوز