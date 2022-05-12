سيدات السودان ينسحبن من بطولة (سيكافا)





انسحب السودان من بطولة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) للسيدات، المقرر انطلاقها في أوغندا، بداية من 22 مايو الجاري، وأرسل الاتحاد العام لكرة القدم، خطابًاً إلى المدير التنفيذي لمجلس اتحاد شرق وسط أفريقيا (سيكافا)، الكيني أووكا جاشييو، يخبره بالانسحاب الرسمي، وبرَّر اتحاد كرة القدم السوداني، الانسحاب من بطولة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) للسيدات، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب.

وغابت الجاهزية الفنية والبدنية عن منتخب السودان، لأن دوري السيدات لم يُلعب، وأن فترة تجهيز وإعداد المنتخب الوطنى قصيرة وغير كافية. يذكر أن اتحاد كرة القدم العام لكرة القدم، سيستضيف في شهر أكتوبر المقبل، تصفيات إقليم شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) المؤهلة لنهائيات أفريقيا لمنتخبات تحت 20 عامًاً.

صحيفة الصيحة