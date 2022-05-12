بعد أن ألزمت مجلس حازم الانتظار لقرار (كاس) .. مجلس سوداكال يرحِّب بقرارات اتحاد كرة القدم





أصدر مجلس إدارة المريخ، الذي يرأسه آدم سوداكال، بياناً مساء أمس، رداً على حديث رئيس اتحاد كرة القدم، الدكتور معتصم جعفر، لوفد المجلس الاستشاري بالمريخ الذي استفسر عن الوضع الإداري للنادي ورحَّب بيان مجلس سوداكال، بحديث دكتور معتصم جعفر، ولكنه طالبه في ذات الوقت بتنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي تدعم الشرعية المؤقتة لمجلس سوداكال إلى حين الفصل النهائي .

وجاء في بيان سوداكال ما يلي: “طالعنا اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، ما ورد من توضيح عبر المكتب الإعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم الذي نقل تصريحات لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر، أكد خلالها إلزامية قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية لهم وأن محكمة (كاس) تعتبر السلطة القانونية الأعلى.

وأضاف: “وقد أوضح معتصم جعفر، كذلك، بعدم تعيين لجنة تطبيع علماً بأن الاتحاد السوداني لكرة القدم ممنوع بموجب نظامه الأساسي لسنة 2017 وبموجب المادة (17) من التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء وبالتالي لا يوجد مجال أمامه لتعيين أي لجنة تطبيع لنادي المريخ.

وزاد:”نرحِّب في مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال، بحديث رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ونطالبه بإقران القول بالعمل، وذلك بالالتزام بتنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ 2021، علماً بأن هذا القرار أوقف قرارات الاتحاد السوداني لكرة القدم بتاريخ 8 سبتمبر 2021 المتعلقة باعتماد مجموعة حازم مصطفى، غير الشرعية .

واستطرد: “وعليه لقد قمنا في مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال، بمخاطبة الاتحاد السوداني لكرة القدم لتنفيذ قرار (كاس) لاسيما وأننا مجلس المريخ الشرعي والصادر لصالحه قرار التدابير المؤقتة والتحفظية مع الإشارة إلى أن الأوضاع الجارية الآن في نادي المريخ غير قانونية وستجر نادي المريخ لما لا يحمد عقباه خاصة في ظل استمرار تعامل الاتحاد السوداني لكرة القدم مع المجموعة الموقوفة بقرار المحكمة، والتعامل المستمر مع الموظفين المعيِّنين من قِبلها.

وواصل: “وهذه الممارسة نؤكد لجماهير المريخ وللرأي العام الرياضي قاطبة أنها لن تضفي أي شرعية أو قانونية على أي أعمال تقوم بها المجموعة غير الشرعية.

قرار ملزم

وزاد: “وعليه نحث الاتحاد ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر، على تنفيذ القرار المتعلق بالتدابير المؤقتة والتحفظية الملزمة للاتحاد السوداني لكرة القدم بموجب المادة (68) من نظامه الأساسي لسنة 2017 والمادة (64) من القواعد العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشدَّد: “نؤكد أننا من جانبنا نتبع مساراً قانونياً واضحاً لا لبس فيه، وعليه نطالب الاتحاد باحترام القانون والشروع في تنفيذ قرار التدابير المؤقتة والتحفظية والذي يمثل تنفيذه من قبل الاتحاد إعادة الوضع القانوني لنادي المريخ الرياضي.

وختم: “إننا في مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال، قمنا بمراسلة الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بقرار محكمة (كاس) لاسيما الاتحاد الدولي لكرة القدم وهيئاته ممثلة في لجنتي الانضباط والأخلاقيات ولن نألوا جهداً في القيام بالخطوات كافة التي تعيد الشرعية والوضع القانوني لنادي المريخ، لأننا ندرك تماماً حجم المخاطر والخسائر التي سيتكبَّدها النادي في ظل استمرار الأوضاع غير القانونية الراهنة.

صحيفة الصيحة