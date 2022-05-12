قرار هام من إدارة الهلال قبل أسبوع الحسم





كشفت مصادر مُطلعة أن بعثة الهلال ستصل إلى مدينة جدة، يوم السبت القادم استعدادًا لمواجهة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وأوضحت المصادر أن بعثة الهلال لن تعود إلى الرياض بعد مباراة الاتحاد، حيث ستظل في جدة حتى موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيُقام بين ناديي الهلال والفيحاء في مدينة جدة، يوم 18 أو 19 من شهر مايو الجاري.

والهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد “المتصدر”.

مزمز