الطوارئ الصحية: فحوصات القادمين من العمرة مجاناً





أكد عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير اهتمامهم الكبير بصحة المواطنين في مختلف مواقعهم.

وقال ان لجنة الطوارئ الصحية ظلت تهتم بمعدلات كوفيد ١٩ ومحاصرتها وفق الامكانيات المتاحة مضيفا انهم وجهوا وزارة الصحة بضرورة وجود احترازات صحية للمعتمرين الذين لا يحملون كروت تطعيم كوفيد١٩ او فقدوا كروتهم الصحية.

وكشف الزبير عن التجاوزات التى حدثت من بعض خطوط الطيران عقب إصدار قرار من وزارة الصحة والخاص بمجانية الفحوصات للمعتمرين القادمين من الأراضي المقدسة، وقال انهم وجهوا بفتح تحقيقات عاجلة حول هذا الأمر، مجددا تأكيده بمجانية كل الفحوصات الخاصة بهذه الشريحة من المسافرين في كل الموانئ السودانية،منبها الى ضرورة التزام كافة خطوط النقل الجوية والبحرية بهذا القرار والعمل به وفق منصوصه،

فيما كشف وزير الصحة المكلف د.هيثم محمد ابراهيم عن تطبيق الوزارة لتوجيهات لجنة الطوارئ الصحية والخاص بالإجراءات الاحترازية للقادمين من مناسك العمرة لهذا العام.

وقال هيثم في تصريح صحفي انهم حريصون جدا على سلامة جميع المواطنين ان كانوا في الداخل أو القادمين عبر موانئ السودان المختلفة،وأضاف أنه في إطار هذا العمل أصدرت وزارة الصحة عددا من الاشتراطات للقادمين من الأراضي المقدسة وفي مقدمتها إعادة فحص PCR مجانا وعلى نفقة وزارة الصحة او التطعيم بأحد لقاحات كوفيد١٩ او تطبيق الحجر المنزلي لفترة عشرة أيام لجميع القادمين موضحا أنه في حالة ظهور حالات موجبة يتم الحجر المنزلي لفترة عشرة أيام تبدأ من تاريخ اخذ العينة، وحذر هيثم جميع المعتمرين من الانسياق نحو ضعيفي النفوس الذين يحاولون استغلال هذه الاجراءت من الكسب المادي، وقال ان وزارة الصحة هي التى تتكفل بكل ما سبق دون أن تكلف المعتمر مالا وجهدا من أجل المصلحة العامة لكافة اهل السودان.

صحيفة الصيحة