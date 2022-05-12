السيسي يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية





وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن السيسي اجتمع اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع “إبداع” للرخام.

وأضاف أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار.

سكاي نيوز