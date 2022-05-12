رياضية

اتحاد الكرة يُخطر الأندية بعدد الأجانب خلال الموسم المقبل

2022/05/12
أفضل هدف في كرة القدم

أرسل اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا للأندية بخصوص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل 2022/2023.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اتحاد الكرة أخطر أندية الدوري الممتاز بأن عدد الأجانب سيكون 8 يُشارك منهم 7 لاعبين في القائمة الأساسية، بحسب “الجزيرة”. وتبين أن اتحاد الكرة أخطر أندية دوري الدرجة الأولى بأن عدد الأجانب سيكون 6 مع خيار استبدال أحد المقاعد بلاعب مواليد، كما أخبر أندية دوري الدرجة الثانية بأن عدد الأجانب سيكون 4 مع خيار استبدال أحد المقاعد بلاعب مواليد.

مزمز

2022/05/12