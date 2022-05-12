وزير المالية يؤكد أهمية التحضير الجيد للموسم الزراعي الصيفي





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى د. جبريل ابراهيم على أهمية التحضير الجيد والمبكر للموسم الزراعي الصيفي لما له من كبير الأثر في زيادة الانتاج والإنتاجية.

جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم بمباني وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي وذلك بحضور وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي والأستاذ وجدى ميرغنى رئيس مجموعة الشركة الزراعية الأفريقية وعدد من الجهات ذات الصلة.

من جانبة شدد وزير المالية على جعل الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي من الأولويات خاصة في هذه الأيام الحرجة وما يمر به العالم من حروب و عدم استقرار سياسي مما يهدد الأمن الغذائي في كافة الدول .

وأمن على أهمية وضع التدابير اللازمة لحل مشاكل مياه الري لكافة المشاريع الزراعية بالبلاد.

من جهته أوضح وزير الزراعة أن رفع إنتاجية الفدان من أهم أولويات الوزارة بالإضافة إلى استخدام الحزم التقنية في المشاريع الزراعية، مبينا أهمية دخول المحاصيل الواعدة مثل فول الصويا والقطن والفول السوداني في الدورة الزراعية مما يسهم في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة، مؤكدا على أهمية تطهير القنوات وإزالة الطمي والحشائش في اقرب وقت.

ومن جهته أوضح وجدي ميرغني أن الفرص المتاحة للصادرات الزراعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كبيرة لا سيما في مجال الثروة الحيوانية و المحاصيل النقدية .

وأكد وجدي استعداد القطاع الخاص في الشراكة مع القطاع العام لانجاح الموسم الزراعي وتقديم كافة المعينات الفنية لذلك.

هذا وقد جدد وزير المالية عزم وزارته لتقديم يد العون في كل المراحل لانجاح الموسمين الصيفي والشتوى على حد سواء.

وكالة سونا