معتصم جعفر لـ”والي الشمالية”: اتحاد الكرة جاهز للتعاون مع حكومة الولاية





والي الشمالية قدّم التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بفوزه بالجمعية العمومية الانتخابية ونيله ثقة الاتحادات المحلية، طالبًا من اتحاد الكرة التعاون لتأهيل إداريي وحكام ومدربي اتحادات الولاية الشمالية.

أعلن والي الشمالية، الباقر أحمد علي، عن تعاون حكومته مع كافة برامج اتحاد كرة القدم السوداني، مبديًا رغبتهم الكبيرة في تأهيل المدينة الرياضية بكريمة لتكون ملعب دوليّ إضافةً للملاعب الحالية التي يجري تأهيلها.

والخميس، التقى رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر سرّ الختم، والي الولاية الشمالية الباقر أحمد علي.

وأشار الباقر إلى ضرورة توقيع برتوكول شراكة بين حكومة الولاية والاتحاد لتفعيل العمل والاستفادة من المرافق الفندقية بمدينة السد لمعسكرات المنتخبات الوطنية.

وفي السياق، كشف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر سرّ الختم، عن انفتاحهم على الولايات، وأنّ سياستهم قائمة على التواصل مع جميع الاتحادات المحلية.

وأمنّ معتصم على جاهزية اتحاده للتعاون مع حكومة الولاية في البرامج التي تنوي تنفيذها مع الاتحادات المحلية لكرة القدم بالولاية التي تتعلق بالبنيات التحتية وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية، موضّحًا أنّ إمكانيات الاتحاد ستكون تحت تصرف الولاية.

باج نيوز