اليورو عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات والدولار يعزز وضعه كملاذ آمن





تراجع سعر اليورو لأدنى مستوياته منذ 5 سنوات مسجلا 1.0389 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، في وقت تعزز فيه سعر الدولار بسبب وضعه كملاذ آمن ورفع أسعار الفائدة الأميركية.

وفي وقت تجنبت فيه أسواق الأسهم المخاطرة -في حين أن الحرب الروسية على أوكرانيا وتدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 في الصين تتسبب في إضعاف النمو العالمي- تعزز سعر الدولار مع لجوء المستثمرين إلى السندات الأميركية.

وقفز الدولار إلى مستويات قياسية جديدة في 20 عاما، وهو ما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي التعاملات الصباحية، صعد مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2002 عند 104.21 نقاط.

الذهب يتراجع

وتراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى اليوم الخميس؛ إذ خسر البلاديوم أكثر من 8%، مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيتمسك بسياسته لتشديد السياسة النقدية بشكل متسارع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1823.14 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:51 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1824.6 دولارا للأوقية.

ويعد الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم، لكنه لا يدر عائدا؛ لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

الجزيرة