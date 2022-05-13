سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي يتساوى مع البنوك في ختام تعاملات الأسبوع





شهد يوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع تساوي سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي مع سعره في البنوك بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وسبق أن وصل في مارس الماضي لنحو 770 جنيهاً وهو اعلى رقم قياسي يسجله مقابل الجنيه.

يوم الخميس 12 مايو 2022، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 570.00 جنيهاً في السوق الموازي.

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الخميس بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 567 -570 جنيه للدولار، حيث تساوى سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي مع سعر البنوك .

الخرطوم (كوش نيوز)