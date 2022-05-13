في ملعب شيكان القمة تجري المران الختامى لمواجهة السبت في الدورى الممتاز





واصل فريقا القمة الهلال والمريخ في تدريباتهما تمهيداً لمواجهتهما في الجولة الأولى للدوري الممتاز المقررة السبت المقبل، في ختام القسم الأول من الدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ، حيث سيجري الفريقان المران الختامي مساء اليوم، على ملعب إستاد الأبيض قلعة شيكان.

المريخ في قمة الجاهزية

إلى ذلك أعلن فريق الكرة في المريخ عن حالة الطوارئ وذلك بعد أن وصلت بعثة الفريق إلى حاضرة الولاية الأبيض في كامل عددها خاصة اللاعبين، وكان الجهاز الفنى للمريخ بقيادة المدير الفني إبراهيم حسين (إبراهومة)، قد أجرى مرانا قوياً دفع فيه بلاعبيه جميعاً تمهيداً لإشراكهم والدفع بهم في المباراة القادمة المقررة غداً السبت، حيث سيجري المريخ مرانه الختامي للمواجهة اليوم وسط اهتمام كبير من قبل الجهاز الفني وأعضاء البعثة.

طوارئ في الهلال

حيث واصل الفريق الأول لنادي الهلال في السابعة من على ملعب إستاد قلعة شيكان بالأبيض تحضيراته، من جانبه كشف المدير الفنى للهلال جواو موتا، أنه سيقوم ببعض التغييرات في اللقاء المقبل المقبل أمام المريخ، وذلك بعد التعادل الذي خرج به الفريق أمام توتى الخرطوم في آخر مبارياته في الدوري الممتاز. وأكد المدير الفنى للهلال أن جميع عناصره ستكون تحت الخدمة وفي كامل الجاهزية، وأضاف المدير الفني للهلال: فضَّلت منح عدد من اللاعبين راحة مثل: أجاجون، صلاح عادل، موفق صديق وحسين متوكل، وقد شاركوا في التدريبات التى انتظم فيها الفريق تمهيداً للدفع بهم في المباراة القادمة المقررة السبت، إلى جانب عدد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية للفريق.

إلزام القمة بعقد مؤتمرين

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني برئاسة طارق عطا صالح، نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، في اجتماعها الذي عقد الأربعاء، إلزام فريقي الهلال والمريخ عقد أول مؤتمر صحفي بتاريخ مباريات الفريقين، وذلك بعد لقاء الفريقين المقرر له يوم غد السبت، وفيما يلي قرارات اللجنة بناءً على طلب شركة (كابيتال بلو سبورتس) الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد العام لكرة والناقل الحصري قناة (النيلين الرياضية)، تقرر تنظيم مؤتمرين صحفيين لمباراة ختام الممتاز بين الهلال والمريخ بالأبيض، أحدهما قبل المباراة يتحدَّث فيه مدربا وكابتنا الفريقين، وآخر بعد نهاية المباراة، يتحدّث فيه مدربا الفريقين وذلك بالمركز الإعلامي بالإستاد، وخاطبت لجنة المسابقات إدارة الناديين لترتيب ذلك بالتنسيق مع دائرتي الكرة بالناديين والمنسقين الإعلاميين للناديين مع المنسق الإعلامي للاتحاد العام لكرة القدم.

الصيحة