رئيس كوريا الشمالية يعلن عن أكبر صدمة تواجه بلاده منذ تأسيسها





قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن البلاد تواجه أكبر صدمة منذ تأسيس الجمهورية.

وأضاف الزعيم: “في حين أن الوضع العالمي مع انتشار فيروس كورونا الجديد خطير، يمكن وصف انتشار هذا المرض الخبيث المعدي في بلادنا بأنه أكبر صدمة منذ بداية تأسيسها، لكننا سنكون قادرين على التغلب على الأزمة طالما نعتزم ذلك، وإذا لم نفقد التركيز على تنفيذ تدابير مكافحة الفيروسات، فسنحافظ على التنظيم والسيطرة، ونعزز مكافحة العدوى”.

ولأول مرة منذ بداية الجائحة، أبلغت كوريا الشمالية عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ومنذ نهاية أبريل، بدأت “حمى غير مألوفة” تنتشر في البلاد ،فقد تم تشخيص أكثر من 524440 شخصا بارتفاع درجة الحرارة .

وكشفت التحاليل في أحدهم عن نوع مختلف من سلالة فيروس omicron BA.2، أو ما يسمى بـ omicron المتخفي.

وفرضت كوريا الشمالية على إثرها “نظام طوارئ عالي المستوى لمكافحة الوباء”، وبتوجيه من كيم جونغ أون، تم فرض إغلاق في جميع المدن والمحافظات من أجل وقف انتشار الفيروس في أسرع وقت ممكن.

صحيفة المرصد