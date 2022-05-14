بالفيديو.. لاعب كاميروني شهير سابق يعلن اعتناقه الإسلام داخل المسجد.. والكشف عن اسمه الجديد





اعتنق لاعب كرة القدم الكاميروني باتريك مبوما الإسلام وجرت الطقوس أمس الجمعة في مسجد بوناموسادي في دوالا.

وبحسب موقع “actucameroun” و”dakarposte” قام باتريك مبوما (51 عامًا) بتغيير اسمه إلى عبد الجليل مبوما.

ويعد مبوما من أبرز نجوم المنتخب الكاميروني وكرة القدم الإفريقية، وقد سجل 11 هدفًا في كأس الأمم الإفريقية ويعد أحد الهدافين التاريخيين للبطولة. وقد سجل في 3 نسخ مختلفة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، أعوام 2000، في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.

ولعب مع منتخب الكاميرون في الفترة من 1995 و2002، وقد شارك معهم في 56 مباراة وسجل 33 هدفا، وشارك في كأس العالم 98، 2002، وسجل هدفا للكاميرون ضد أيرلندا. على صعيد الأندية لعب لأندية مثل باريس سان جيرمان وشاتورو وميتز وجاما أوساكا وكالياري وبارما.​​​​​

صحيفة المرصد