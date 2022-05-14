اعتماد تعرفة جديدة لكهرباء الزراعة





اجاز وزير الطاقة والنفط المهندس محمد عبدالله محمود، التعرفة الجديدة لكهرباء القطاع الزراعي بسبة دعم سنوي 76%، والتي اقترحتها اللجنه التي كونها الوزير لمراجعة تعرفة كهرباء القطاع .

وكانت اللجنة قد توصلت مع تجمع مزارعي الولاية الشمالية لاتفاق حول قيمة الكهرباء الزراعية .

وتم اعتماد تعرفتين للاستهلاك للمشاريع الزراعية بكل ولايات السودان حيث حدد مبلغ 3جنيهات للكيلو واط ساعه للمشاريع الجماعية ( الأيلولة) و تعرفة متدرجة بالشرائح تتدرج من 7جنيهات للكيلواط الساعة وأعلاها 17جنيهًا للكيلواط ساعة لمشاريع الاستثمار الزراعي المحلي .

وامن وزير الطاقة، في تصريح صحفي (الجمعة) على أهمية دعم الحكومة للمشاريع الزراعية و ستعمل وزارته على تخفيض برمجة قطوعات كهرباء المشاريع الزراعية، الى الحد الادنى، و كذلك العمل على تحسين الامداد الكهربائي للمشاريع الزراعية والخدمية الأخرى بجانب السكني.

وخرج الاجتماع المشترك بين اللجنة الوزارية وتجمع المزارعين ، بقرارات خاصة بتعرفة الكهرباء الزراعية ودعم الزراعة بالولاية الشمالية بتحقيق بعض مطالب لجنة المزارعين بالولاية .

لكن الوزير حث المزارعين، بالعمل على ادخال الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف الطاقة المستخدمة فى الانتاج الزراعي، مشيرا الى الى ان الوزارة ستقدم كل الدعم الفني المطلوب ، خاصة و ان الحكومة قد سبق و ان اصدرت قرارا باعفاءات ضريبية للمعدات و الاجهزة المستخدمة فى انتاج الطاقة المتجددة .

وقال رئيس اللجنة الحكومية مديرالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، المهندس أمين عثمان يوسف في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) إنه قد تم الاتفاق من خلال الاجتماع الذي انعقد مساء الخميس، على أن تكون تعرفة الكهرباء الزراعية ثلاثة جنيهات للكيلواط الواحد كتعرفة للمشاريع الجماعية والتعاونية دعمًا لفئة صغار المزارعين.

وأوضح مدير شركة الكهرباء أنه قد تم تقسيم كهرباء مشاريع الاستثمار الزراعي المحلي إلى شرائح حسب الاستهلاك تبدأ من 1000كيلواط إلى 20000 كيلواط بأسعار متباينة .

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني